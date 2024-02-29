Çorum'un Aksungur köyünde eşi ve çocuklarını darbettiği iddia edilen bir erkek tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Aksungur köyünde İ.K. isimli bir şahıs, eşi N.K. ve çocukları M.K. ile T.K.'yi sopa ile darp ettiği suçlamasıyla gözaltına alındı.

Köye yapılan bir ihbar sonrasında, jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Olayın ardından, çocuklar T.K'nin vücudunda sopa ile darbe izlerine rastlandı ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Anne ve çocukların şikayeti üzerine gözaltına alınan baba İ.K., jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı.