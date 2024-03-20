Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Marktredwitz'de 23 Mayıs 1979'da doğan Ersen Martin, futbol kariyerine 1. FC Nürnberg kulübünde başladı. Temmuz 1999'da Beşiktaş'a transfer olan Martin, burada istediği şansı bulamayarak 2000-2001 sezonunda Siirt Jetpa Spor'a kiralık olarak gitti.

Göztepe ve Denizlispor'dan sonra Ankaraspor'a transfer olan Martin, burada bir sezon forma giydikten sonra Trabzonspor'a katıldı. Burada 41 maçta görev alan Martin, 15 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Trabzonspor'daki sezonunun ardından İspanyol ekibi RC Recreativo de Huelva'ya transfer olan Martin, burada 2 yıl görev yaptı. Temmuz 2009'da Sivasspor'a transfer olan futbolcu, daha sonra Manisaspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği gibi takımlarda forma giydi.

2012'den itibaren Eyüpspor'da futbol hayatına devam eden Ersen Martin, 2014 yılında futbolu bıraktı. Kariyeri boyunca 375 maçta 101 gol atan ve 28 asist yaparak önemli bir iz bırakan Martin, Türkiye A Milli Takımı'nda 3 kez, A2 Milli Takımı'nda 5 kez ve U21 takımında 3 kez forma giydi.

Martin, 2022 yılında kalp krizi geçirerek aort damarında yırtık tespit edilmiş ve uzun süre tedavi görmüştü. Ancak son dönemde sağlık durumu kötüleşen Ersen Martin, 19 Mart 2024'te hayatını kaybetti.