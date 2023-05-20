Yozgat’ta ortopedi ameliyatı olmuş ve olacak hastaların merak ettiği ameliyat hakkında açıklamada bulunan Eşref Gürsel, en sık yapılan ameliyatların “total kalça protezi, diz eklem protezi ve skolyoz ameliyatı” olduğunu belirtti.

“OLDUKÇA UZUN ÖMÜRLÜ”

En sık yapılan ameliyatlardan birinin total kalça protezi olduğunu ifade eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Eşref Gürsel, “Kalça ekleminin fonksiyonunu yitirmesi ve kalça ekleminin çalışmaması durumunda kalça eklem replantasyonu uygulanmaktadır. Eklemin fonksiyonunu geri kazandırmaya yönelik bir ameliyattır. Ameliyat sonrasında hastanın üzerine yük verilerek normal hayata dönmesi sağlanmaktadır. Tam iyileşme süreci yaklaşık 2-3 ay gibi bir zaman almaktadır. Bazı ameliyatlardan sonra fizik tedavi gerekmektedir. Ameliyat sonrası ağrılar çok fazla olmamaktadır. Günümüzdeki protezler nedeniyle oldukça uzun ömürlü ve kullanım açısından da çok rahat bir işlemdir. Ameliyatın ortalama süresi 1-1,5 saat kadar bir süredir” diye konuştu.

“TERCİH ETTİĞİMİZ HASTADAN ALINAN BAĞLARDIR”

Diz eklem protezlerinin de günümüzün en sık yapılan ortopedik ameliyatları içerisinde sayılabileceğini söyleyen Gürsel, “Eklemin her iki yüzeyi titanyum implantlarla değiştirilerek eski fonksiyonunun ve deformitesinin düzeltilmesi hedeflenmektedir. 1-1,5 saat süren bir cerrahidir. Sonrasında fizik tedavi süreci gerekmektedir. Hasta birkaç ay içerisinde normal hayata kavuşabilmektedir. Ön çapraz bağ yaralanmalarından bahsedecek olursak; bu genç erişkin kişilerde ve erkeklerde karşımıza daha çok çıkan bir hastalıktır. Özellikle sportif faaliyetler sonucunda çok sık karşımıza çıkmaktadır. Dizin kendi ekseninde dönmesi ya da yüksekten düşme gibi problemler sonrasında, dizin iç kısmındaki bağlar zedelenebiliyor. Bunlarda kısmi ya da total yırtılmalar görülebiliyor. Total yırtılmalar durumunda özellikle genç hastalarda dizinde aşınma olmasın diye bağ onarımı yapılmaktadır. Genellikle tercih ettiğimiz hastanın kendisinden alınan bağlardır. Bu bağlar eklemin içine kapalı yöntemde uygulanır. Böylece eklem eski fonksiyonuna döner. Ameliyat ortalama 1-1,5 saat kadar sürmektedir. Yaklaşık 3-6 ay sonra hasta hafif egzersizlere başlayabilmektedir” dedi. İHA