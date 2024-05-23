Temmuz ayı yaklaşırken, emekli aylıklarının hesaplanmasına yönelik yeni formüller de gündeme gelmeye başladı. Emekliler refah payı ve seyyanen zamları konuşurken, bu yeni formül ilk kez gündeme geldi. 6 aylık enflasyon yerine yıllık TÜFE artışı ile emeklilerin en düşük aylığında daha fazla artış yaşanabilir. İşte detaylar...

TEMMUZ ÖNCESİ EK ZAM BEKLENTİSİ

Milyonlarca emeklinin Temmuz öncesi ek zamma kapıları kapanırken, maaşlara refah payı eklenip eklenmeyeceği merak konusu oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Haziran 2024 Pazartesi günü Mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından zam için bir ipucu daha gelecek.

ZAM TABLOLARI NETLEŞİYOR

Mayıs, Haziran ve Temmuz enflasyonlarının açıklanmasıyla zam tablosu da netleşecek. Veriler öncesi emekliler şimdiden yüzde 18.72'lik zam oranını cebine koyarken, emekli maaşları için yeni bir formül daha ortaya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, SGK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayı için yüzde 6.70, Şubat için yüzde 4.53, Mart için yüzde 3.16 ve Nisan ayı için de yüzde 3.18 enflasyon farkını hak etmiş oldu. Böylece SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammında 4 aylık kesinleşen zam oranı yüzde 18.72 olarak belirlendi.

REFAH PAYI ARTIŞI BEKLENTİSİ

Emekliler, 6 aylık enflasyon farkının yanında refah payı artışı alıp alamayacağını merak ederken, beklenen açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Işıkhan, "Şu anda bunu konuşmak için çok erken. Bunun için Temmuz ayını bekleyelim" dedi.

TABAN AYLIKLARDA DÜZENLEME

Temmuz zammı döneminde taban aylıkların da düzenlenmesi gündeme gelebilir. 6 aylık enflasyon farkı tahminlerine göre en düşük maaş 12 bin 546 TL olarak hesaplanırken, yeni formülle yıllık TÜFE maaşlara yansırsa en düşük emekli maaşında rakam değişiyor. Merkez Bankası'nın açıkladığı yüzde 38 olan enflasyon hedefinin yansıtılması halinde de emeklilerin taban aylığı 13 bin 800 TL'ye ulaşacak.

YENİ FORMÜL: YILLIK TÜFE ARTIŞI

Merkez Bankası'nın anketi ve enflasyon beklentisinin ardından 6 aylık enflasyon tahminiyle SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 25.46 seviyesinde zam oranı belirlenirken, memur emeklisinin TÜFE farkı yüzde 9.10, memur emeklisinin zam oranı ise yüzde 20.01 oldu. Taban aylık formülünde 6 aylık enflasyon farkı yerine yıllık TÜFE artışı uygulanırsa en düşük emekli maaşı 13 bin 800 TL olacak.

Bu yeni formülün hayata geçmesi durumunda, emeklilerin en düşük maaşı belirgin şekilde artacak ve refah seviyelerinde iyileşme sağlanacak. Emekli zammına dair gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz.