SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli olmak isteyenler için önemli bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı. İşte detaylar:

EKSİK GÜNLERİ NASIL TAMAMLAYABİLİRSİNİZ?

Emeklilikte SSK'dan emekli olmak, Bağ-Kur'a göre daha avantajlıdır. Daha az günle emekli olup daha yüksek emekli aylığı alabilirsiniz.

Eksik günlerinizi tamamlamak için isteğe bağlı sigorta primi ödeyecekseniz, en az 1260 güne dikkat etmeniz gerekmektedir.

SAHTE SİGORTALILIK VE EMEKLİLİK İPTALİ RİSKİ

Son 2520 gün içinde hangi statüden (SSK-Bağ-Kur-Emekli Sandığı-Banka Sandığı) daha fazla prim gününüz varsa, o statüden emekli olursunuz.

Sahte sigortalılık ve emeklilik iptali riski ile karşılaşmamak için, çalışmadan kendinizi sigortalı olarak göstermekten kaçınmalısınız.

SSK GÜNLERİNİZ BAĞ-KUR'A AKTARILABİLİR

Ortağı olduğunuz şirkette SSK'lı değilseniz, SSK günleriniz Bağ-Kur'a aktarılabilir ve SSK'dan emekli olmanız engellenebilir.

Şirket ortağı olarak prim ödeyerek bu durumu çözebilirsiniz.

EKSİK GÜNÜ KADAR DEĞİL, SİLİNEN SÜRENİN TAMAMINI ÖDEME GEREKLİLİĞİ

Ödenmeyen Bağ-Kur günlerini ihya yapmak isteyenler, eksik günü kadar değil, silinen sürenin tamamını ödemek zorundadırlar.

ÖZEL DURUMLAR VE BORÇLANMA İMKANLARI

Yurtdışında çalışırken eksik günlerinizi tamamlamak için yurtdışı borçlanması yaparak emekli olanlar, Türkiye'den emekli aylığı alamazlar.

Şirket ortağı olarak prim ödeyerek bu sorunu çözebilirsiniz.

O dönemde Bağ-Kur primlerinizi ödemediğiniz için silinmiş günler için doğum ve askerlik gibi borçlanma yapamazsınız.

EMEKLİLİK PLANLAMASI VE AVANTAJ ANALİZİ

Emekliliği hak etmiş olsanız bile, yüksek primle çalışıyorsanız 2024'te emekli olmak mı, bir süre daha çalışmak mı sizin için avantajlı olur, fayda maliyet analizi yapmalısınız.

YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN ÖZEL DURUMLAR

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları, eksik günleri azsa şirket ortağı olarak avantajlı emekli olabilirler.

Bu bilgiler, emeklilik sürecinde dikkate alınması gereken önemli noktaları içermektedir. Emeklilik planlamasında doğru adımları atmak için uzman desteğinden yararlanmanız önemlidir.