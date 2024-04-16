Bu dönemde en düşük emekli maaşı da 10 bin liraya yükseltildi. Yaklaşık 16 milyon emekli, seyyanen bir zam beklentisine girdi. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni düzenlemelerin yolda olduğunu ve Temmuz ayının önemli olduğunu belirtti.

En düşük emekli maaşıyla ilgili intibak yasasının beklentisi içinde olan emekliler için SGK Uzmanı Özgür Erdursun, dikkat çekici bir iddia ortaya attı. Ort Vadeli Program'da yapılacak yeni düzenlemenin aslında bir intibak yasası olduğunu belirten Erdursun, böyle bir düzenlemeyle tüm emeklilerin intibaktan etkileneceğini söyledi.

Gelişmelerin ardından dikkatler, 6 aylık enflasyon rakamlarına çevrildi. 3 aylık emekli zammı yüzde 15,06 olarak belirlendi ve Temmuz ayında refah payı hariç yüzde 24-25 arasında olması bekleniyor. En düşük emekli maaşının da 12-15 bin lira aralığına yükseltilmesi bekleniyor.

İntibak yasasının gelecek olup olmadığı merak konusu olurken, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, heyecan verici bir yorumda bulundu.

Erdursun, Orta Vadeli Programda açıklanan düzenlemenin aslında bir intibak yasası olduğunu belirtti. İntibak Yasası'nın tamamlanmasıyla birlikte emekli maaşlarında zam dışında bir güncelleme olacağını ifade etti.

Erdursun, intibak yasasının emekli maaşlarında yapılan zamın yanı sıra, herkesin yatırdığı prim, gün sayısı ve yaşına göre farklı bir şekilde düzenlenerek yapılması gerektiğini vurguladı. Bu düzenlemenin tüm emeklilere intibak sağlayacağını belirtti.