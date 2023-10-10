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Emeklinin yine oyuna geldiğini ve sadakaya mahkum edildiğini belirten Başkan Aydoğmuş, AK Parti hükümeti ve Cumhur İttifakı partileri MHP, HÜDAPAR, Yeniden Refah ve BBP'nin emeklinin umutlarını suya düşürdüğünü söyledi.

Başkan Aydoğmuş yaptığı açıklamada, "Seçimlerde umut tüccarlığı yapan. Emekliler sadaka istemiyor, insanca yaşamak istiyor. Büyük umutlarla beklenen emekli aylığı düzenlemesi yine yapılmadı, iktidar emekliye bir defaya mahsus 5 bin lira vererek sadaka ya mahkum etti. Ayrıca düzenlemeden çalışan emeklilerin faydalandırılmaması tam bir rezillik, utanç verici, asla kabul edilir bir durum değil. İktidar milletin sırtına kene gibi yapıştı, milletin canını yakmaya devam ediyor. İktidar ne çiftçiye, ne gençlere, nede emekliye mülteciler kadara değer göstermiyor. Erdoğan Hükümeti seçim sonrası çiftçiyi ezdi, geçen hafta yaptığı açıklamayla gençlerin telefon alma hayallerini suya düşürdü, şimdide emekliye zam vermeyip sadaka ya mahkum ederek emeklilerin hayallerini suya düşürerek emekliyi ezdi. Her geçen gün ağırlaşan mevcut ekonomik tabloda emeklilere bir defaya mahsus verilecek 5 bin liranın sadakadan öte hiçbir anlamı yoktur. Üstelik bu ödemeden, geçinemediği için halen çalışmak zorunda kalan emeklilerin yararlandırılmaması ise iktidarın akıl tutulmasıdır. Artık yeter millet sizin köleniz değil. Devlet'te babanızın malı değil. Yapılan bu yanlıştan acilen dönülmeli, emekliye insanca yaşama hakkı verilmeli, tüm emeklileri kapsayacak emekli maaşı zammı enflasyon oranında yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.