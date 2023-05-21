Uyuşmanın çeşitli şikâyetlere yol açtığını ve günlük hayatı etkilediğini söyleyen uzmanlar tarafından şu bilgiler verildi: “El uyuşması tek elde olabileceği gibi her iki elde de görülebilir. Uyuşma hissi sürekli, bazı hareketleri yaparken ya da istirahat sırasında ortaya çıkabilir. Ellerdeki uyuşma hastalar tarafından yanma, karıncalanma ve elektrik çarpması şeklinde de hissedilebilir. Uyuşma yazı yazarken, çalışırken, spesifik hareketleri yaparken, araç ya da gereç kullanırken de oluşabilir. Tüm bu uyuşma hissiyatı kişinin yaşam kalitesini düşürür. Bazı durumlarda kişi iş göremez hâle gelebilir. Bir elde ya da her iki elde birden hissedilen uyuşukluk hissi, sıklıkla karşılaşılan yakınmalardan biridir. Bu yakınmalar elin tamamında, avuç içinde, elin üst kısmında ve parmak uçlarında ya da bazı parmaklarda hissedilebilir. El uyuşması pek çok farklı faktörden oluşabilir ve hissizlik, uyuşukluk ve yanma gibi şikâyetlere yol açar. El uyuşmasının en sık görülen türü el bileğinde ya da dirsekte olan sinir sıkışmalarıdır. Bunun yanında kas spazmı, boyun fıtığı, multipl skleroz, tümör, beyin damar hastalıkları, tiroit bezinin az ya da çok çalışması, ulnar oluk sendromu, diyabete bağlı oluşan nöropati, B12 vitamin eksikliği, alkolizm, dolaşımsal problemlere bağlı kan dolaşımının azalması, kalp hastalıkları ve periferik arter hastalıkları gibi pek çok farklı hastalıktan da kaynaklanıyor olabilir. Sıklıkla el uyuşmalarının sebebi ise genelde karpal tünel sendromu denilen sinir sıkışmasından kaynaklanır. Tekrarlayan el bileği hareketleri yıllar içinde sinirlerin geçtiği bağların kalınlaşmasına ya da kanal içindeki basıncın artmasına yol açar. Genellikle geceleri hafif uyuşmalar ile başlayan şikâyetler serçe parmak hariç diğer parmakların uyuşması ile devam eder. Daha sonra bu uyuşukluk ve yanma hissi kişiyi uykudan uyandıracak kadar şiddetlenerek artar. Tedavi edilmemesi durumunda kalıcı hasarlanmalara yol açabilir. Dirsekte olan sinir sıkışmaları daha çok dirseğini masaya koyarak çalışan kişilerde görülür. Serçe ve yüzük parmakta uyuşma hissi ile başlayan şikâyetler hızla artar. Tedavi edilmemesi durumunda güçsüzlük ve kas erimeleri görülür.”

“NASIL GEÇER”

El uyuşmasının nasıl geçeceği hakkında da bilgi veren uzmanlar tarafından, “Hastalığın sebebi bulunduktan sonra sebebe yönelik olarak medikal tedavi, fizik tedavi ya da cerrahi müdahale ile tedavi edilir. Sağlıklı bir yaşam için kontrollerinizi düzenli olarak yaptırmayı ihmal etmeyin” ifadelerine yer verildi. Haber Merkezi