Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, ek kayıtların devam ettiğini söyleyerek açıklamada bulundu.

İl Müftüsü Ali Gülden konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kesin kayıt hakkı elde ettiyseniz e-Devlet portali üzerinden ‘Organizasyon Tercihi’ işleminizi yapınız. Tercihinizden sonra e-Devlet portali kesin kayıt işlemleri ekranından işleminizi tamamlayabilirsiniz. Ayrıca seçtiğiniz organizasyona göre; Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu seçtiyseniz İl Müftülüklerinden, acente organizasyonu seçtiyseniz Başkanlığımızla sözleşme imzalayan acentelerden, kesin kayıt işleminizi 12-19 Nisan tarihleri arasında yapabilirsiniz. Hakkınızı kaybetmemek için kayıt işleminden sonra anlaşmalı bankalara 19 Nisan 2023 tarihine kadar hac ücretinizi yatırmayı unutmayınız” dedi. Melike Aslı Arslan