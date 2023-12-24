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Eğitim İş Sendikası Yozgat İl Temsilcisi Sedat Tuygun yaptığı açıklamada, “Okullarımızda tarikat ve cemaatleri istemiyoruz!” dedi.

Başkan Tuygun, “Eğitimdeki fiili işgale karşı velilerimizi okullarına dilekçe vermeye, öğrencilerinin herhangi bir protokol veya izin adı altında veli izni alınmadan bir faaliyete katılmasını kabul etmediklerini, eğer fiili olarak böyle bir durum yaratılırsa ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtmelerini öneriyoruz” şeklinde konuştu.

Tuygun yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Öğretmenlerimiz ve velilerimiz yaşadıkları olumsuzluklara sendikamız Eğitim İş’le paylaşabilirler. Hem örgütsel gücümüzle hem de hukuki mücadelemizle eğitimdeki karanlığa karşı direneceğiz. Mücadelemizi büyüteceğiz. Tüm yurttaşlara eğitime ve çocuklarımıza sahip çıkma çağrısı yapıyoruz. Tüm siyasi partileri, sendikaları, meslek odalarını, dernekleri ve velilerimizi, bugünümüze ve yarınımıza sahip çıkmaya çağırıyoruz. Gelin hep birlikte Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e, devrimlerine, emanetlerine ve Cumhuriyetimize ilelebet sahip çıkacağımızı bir kez daha ilan edelim. Eğitim İş olarak 25 Aralık Pazartesi günü, tüm illerde, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Efendiler ve ey millet! İyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti; şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru ve en hakiki tarikat, tarikat-ı medeniyettir. Medeniyetin emrettiğini ve talep ettiğini yapmak, insan olmak için kâfidir.’ sözlerini içeren pankartları sendika binalarımıza asacağız. Eğitim İş olarak hem örgütsel hem de hukuki olarak yanlarında olduğumuzu bir kez daha ilan edeceğiz. Okulların öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının iş yerleri olduğunu, mesleğimizi değersizleştirmelerine asla izin vermeyeceğimizi haykırmaya devam edeceğiz. 25-26-27 Aralık tarihlerinde derslere kokartlarımızla gireceğiz. 27 Aralık Çarşamba günü tüm il örgütlerimiz aracılığıyla her ilin vekillerine Anayasayı ve yeminlerini hatırlatıcı fax veya mail göndereceğiz ve süreci dinamik bir şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz. Eğitime ve çocuklarımıza sahip çıkacağız. Tüm demokratik kitle örgütleriyle ve yurttaşlarımızla birlikte mücadeleyi büyütmeye varız, biz hazırız. İlelebet cumhuriyet, ilelebet cumhuriyet, ilelebet cumhuriyet.”