Edenred Türkiye, Ticket Restaurant yemek kartı sahiplerine Burger King'deki seçili menülerde mart ayı boyunca indirim imkanı sunuyor.

Edenred'den yapılan açıklamaya göre, Ticket Restaurant kart sahipleri 31 Mart'a kadar Burger King'deki seçili menülerden Red Club ayrıcalığı ile indirimli olarak yararlanabilecek.

Kampanyada, King Chicken Menü ve 8'li soğan halkası Burger King restorantlarında 169 lira yerine 149 lira olarak sunuluyor.

Dileyen Ticket Restaurant kullanıcıları 10 lira fiyat farkı ile "Tıkla Gelsin Sana Gelsin" üzerinden de sipariş verebiliyor.

Ay boyunca geçerli olacak kampanyadan "MyEdenred" uygulamasının Red Club bölümünden alınacak kampanya kodu ile yararlanılabilecek.

Ticket Restaurant yemek kartı sahipleri, yıl boyunca Red Club kampanyaları ile avantajlı fırsatlarından yararlanmaya devam edecek.