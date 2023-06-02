Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda aldıkları tarihi başarılara dikkati çekerek, "Bu şampiyona 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın ayak izleridir. Bekle bizi Paris." dedi.

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcular Hakan Reçber, Merve Dinçel ve Nafia Kuş, federasyon başkanı Metin Şahin'le Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Ankara'ya geldi.

Eseboğa Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şahin, şampiyonanın devam ettiğini ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine sporcularla iki günlüğüne Ankara'ya geldiklerini belirterek, "Yarın Sayın Cumhurbaşkanı'mızın töreninde bulunacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mız geçen hafta yapılan seçimlerde Türkiye yüzyılını başlattı. Biz de Allah'ın izniyle yarın tekvandonun yüzyılını başlattığımızı kendisine söyleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'da çok iyi ağırlandıklarını anlatan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"145 ülkenin katıldığı bir Dünya Şampiyonası gerçekleştiriliyor. Çocuklarımız üç günde üç altın madalya aldı. Başarının arkasında planlı çalışmalarımız var. Türk tekvandosu dünyanın zirvesinde ve orada kalacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bize vermiş olduğu katkıyla bu başarıyı yakaladık. Buradaki performansımız şunu gösterdi, biz 2024 Paris'e hazırız. İstiklal Marşı'mızı orada okutacağız. Bu şampiyona 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın ayak izleridir. Bekle bizi Paris. Olimpiyata katılacak bütün sporcular bu şampiyonada vardı. Olimpiyat ve dünya şampiyonlarını yenerek altın madalyalar kazandık."

Kadınlar 59 kiloda altın madalya alan Merve Dinçel, büyük bir mutluluk yaşadıklarını anlatarak, "Yaşadığım mutluluğu tarif edecek kelime bulamıyorum. Geçen yıl takım halinde Avrupa şampiyonu olmuştuk, bu sene de dünya şampiyonu olabiliriz. Bu ihtimal devam ediyor. Gelecek yıl da Paris'te olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum." diye konuştu.

Kadınlar +73 kiloda dünya şampiyonluğuna uzanan Nafia Kuş da çok mutlu ve gururlu olduklarını ifade ederek, "Büyük emekler sonucu bu altın madalyaları kazandık. Türkiye olarak tekvandoda çok güçlüyüz. Bu madalya aslında güzel bir takımın çalışmaları sonucunda geldi. Azerbaycan'da çok güzel bir atmosfer vardı. Destekleri için çok teşekkür ederiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mıza, federasyon başkanımıza, teknik ekibimize çok teşekkür ederiz. Bizi izlemeye devam edin, başarılar devam edecek. Olimpiyatlarda ülkemize altın madalya kazandırmak istiyoruz. Bu potansiyelimizin olduğunu gösterdik." şeklinde konuştu.

Türkiye'ye Servet Tazegül'den sonra erkeklerde ilk dünya şampiyonluğunu getiren Hakan Reçber ise "Azerbaycan'da bize çok samimi davrandılar. Kardeş ülkemiz olduklarını bir kez daha anladık. Kendimizi evimizde hissettik ve bunun verdiği rahatlıkla maçlara çıktık. Uzun yıllar sonra madalya hasretini dindirmek de mutluluk verici. Olimpiyat bronz madalyam var ama bu benim için yeterli değil. Paris'te altın madalya istiyorum." değerlendirmesine bulundu. AA