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Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Odunpazarı ilçesi Kireç Mahallesi’nde gerçekleştirilen bir düğün töreninde terör örgütü propagandası (PKK/YPG) yapıldığı bilgisine ulaştı. Olay ile ilgili olarak Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmada 2 düğün şarkıcısının söylediği 4 şarkının PKK silahlı terör örgütünü övücü nitelikli olduğu ve 23 şahsın şarkılara katılım sağlayarak propaganda yaptıkları tespit edildi. Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla 23 şüphelinin ‘Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapmak’ suçundan gözaltına alındığı öğrenildi.