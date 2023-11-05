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“Domol İsrail malı mı? Domol Türk malı mı? Domol hangi ülkenin?” Son zamanlarda vatandaşlar tarafından merak edilen bir konu haline geldi. Detayları haberimizde derledik:

Domol, temizlik ürünleri konusunda bilinen bir markadır ve DİRK ROSSMANN GMBH şirketi bünyesinde faaliyet göstermektedir. Şirketin kurucusu Dirk Rossmann, Domol markasını 1972 yılında hayata geçirmiştir. Ancak Domol'un sahiplik yapısı biraz karmaşık bir hal almıştır.

Şirketin hisselerinin yüzde 60'ı Alman Rossmann ailesine aittir, bu nedenle Domol'un Alman kökenli olduğunu söyleyebiliriz. Geriye kalan yüzde 40'lık hisse ise Hong Kong merkezli Watson Grubu'na aittir. Bu nedenle Domol'un uluslararası bir işbirliğinin bir ürünü olduğunu belirtmek mümkün.

Sonuç olarak, Domol Alman ve Hong Kong kökenli yatırımcıların işbirliğiyle üretilen bir temizlik ürünleri markasıdır.