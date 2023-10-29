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Dolmabahçe Sarayı’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde yerli ve yabancı ziyaretçiler, sarayın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Ellerinde Türk bayrakları, üzerlerinde Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğraflarının yer aldığı tişörtlerle ziyaretçiler sıra bekledi. Cumhuriyet’in 100’üncü yıl kutlamalarında, Dolmabahçe Sarayı’nın tüm bölümleri, 29 Ekim 2023 Pazar günü saat 09.00’dan akşam 19.23’e kadar T.C. Kimlik Kartını gösteren tüm yerli ziyaretçiler tarafından ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Dolmabahçe Sarayı önündeki uzun kuyruk havadan görüntülendi.

“Bugün bayramımızı kutlamak için buradayım”

Dolmabahçe Sarayı’nı ziyarete gelen Anılcan Çeliker, “Bugün bayramımızı kutlamak için buradayım. Arkadaşlarla beraber geldik. Bakalım çok heyecanlıyız. Cumhuriyetimizin 100. yılı, Türkiye’yi çok seviyorum. Atatürk’ü çok seviyorum. Zaten halimden de belli oluyordur. Yani çok duygulu bir haldeyim şu an çok heyecanlıyım” dedi.