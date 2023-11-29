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Dolar ve euro kuru haftanın üçüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 29 Kasım 2023 Çarşamba günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 28.9057 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 28.8939 liradan, satış fiyatı ise 28.9176 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.11'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 31.8183 TL'den yapan euro şu anda 31.7959 TL alış ve 31.8408 TL satış fiyatına sahip.