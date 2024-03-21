Dolar ve euro kuru haftanın dördüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 21 Mart 2024 Perşembe günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 32.4119 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 32.4066 liradan, satış fiyatı ise 32.4172 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.58'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 35.5875 TL'den yapan euro şu anda 35.5726 TL alış ve 35.6026 TL satış fiyatına sahip.