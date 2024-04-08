Dolar ve euro kuru haftanın son işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 05 Nisan 2024 Pazartesi günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 32.0028 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 31.9892 liradan, satış fiyatı ise 32.0165 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.28'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 34.8482 TL'den yapan euro şu anda 34.7977 TL alış ve 34.8988 TL satış fiyatına sahip.