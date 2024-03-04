Dolar ve euro kuru haftanın ilk işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 04 Mart 2024 Pazartesi günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 31.4056 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 31.4017 liradan, satış fiyatı ise 31.4095 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.17'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 34.0956 TL'den yapan euro şu anda 34.0876 TL alış ve 34.1037 TL satış fiyatına sahip.