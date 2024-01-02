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Dolar ve euro kuru haftanın ikinci işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 02 Ocak 2024 Salı günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 29.6747 TL 'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 29.669 liradan, satış fiyatı ise 29.6805 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.2'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 32.7637 TL'den yapan euro şu anda 32.7562 TL alış ve 32.7714 TL satış fiyatına sahip.