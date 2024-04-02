Dolar ve euro kuru haftanın ikinci işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 02 Nisan 2024 Salı günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 32.28 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 32.2739 liradan, satış fiyatı ise 32.2862liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.03'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 34.6666 TL'den yapan euro şu anda 34.6559 TL alış ve 34.6773 TL satış fiyatına sahip.