Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Akdağmadeni ilçesinde yapılan çalışmalar kapsamında, hakkında “Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan “4 Yıl 2 Ay” kesinleşmiş hapis cezası ile aranan (R.B.) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan (R.B.) isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, adli makamlarca aranan şahısların yakalanmasına yönelik mücadelesinin kararlılıkla devam edeceğini aktardı.