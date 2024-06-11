Hanelere sağlanan 25 metreküp doğal gaz desteğinin sona ermesinin ardından hükümet, yeni bir fatura desteği üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yeni düzenleme ile ihtiyaç sahibi hanelere "sosyal tarife" kapsamında destek sağlanacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda, düşük gelirli ve yüksek gelirli vatandaşlar farklı tarifeler üzerinden ücretlendirilecek. Peki, doğal gazda kademeli fiyat uygulaması nasıl olacak? Diğer faturalar için de benzer bir uygulama gündeme gelebilir mi?

DÜŞÜK GELİRLİYE DÜŞÜK TARİFE

Milliyet'in haberine göre, Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu: “1 yıl boyunca hanelere 25 metreküplük doğal gaz desteği, geçtiğimiz 31 Mayıs itibarıyla sona erdi. Gabar’da bulunan petrol ve Karadeniz’de keşfedilen doğal gaz ile birlikte bu devletimizin bir kazanımıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de elde edilen kazancı ve refahı toplumun tüm kesimlerine yayma sözünü veriyor. 25 metreküplük doğal gaz desteği de keşiflerle birlikte halkımıza sunulan bir hediyeydi."

Bayram, açıklamalarına şöyle devam etti: “Yeni düzenleme ile birlikte düşük gelirli haneler daha düşük, yüksek gelirli haneler ise daha yüksek bir tarifeden ücretlendirilecek. Kademeli olarak belirlenecek bu husus, her bir hanenin gelirinin ölçülmesi sonrası yapılacak. Hane içi gelir hesaplanarak bir skala belirlenecek ve buna göre bir tarifelendirme yapılacak."

ALIM GÜCÜNÜ ARTIRACAK

Bu uygulamanın sabit dar gelirli ve orta gelirli vatandaşların alım gücünü artıracağını belirten Bayram, “Yüksek enflasyonist ortamda düşük gelirli ve dar gelirliler zorluk çekti. Maaşlara zam yapmaktansa alım gücünü artırıcı önlemler alınmalıdır. Bu da alım gücünü artırıcı bir önlem diyebiliriz” dedi.

YÜKSEK GELİRLİYE YÜKSEK ÖDEME ADALETİ SAĞLAYACAK

Elektrik ve doğal gaz desteklerinin devam edeceğini ifade eden Bayram, düşük gelir sahiplerine daha düşük, yüksek gelir sahiplerine ise daha yüksek bir ödeme yapılmasının adil olacağını vurguladı.

GELİR KISTASI NE OLACAK?

Belirlenecek skalalarla birlikte asgari ücret ve altında kalanlar en düşük tarifeyi ödeyecek. Asgari ücretin katları şeklinde tarifelendirme yapılabileceğini belirten Bayram, “Şu anda netleşmiş bir durum söz konusu değil. Anayasa’nın eşitlik ilkesine bu uygundur. Verginin temel prensibi de gelir dağılımı adaletinin sağlanmasıdır. Yüksek gelirliden daha yüksek bir ödeme alınması gelir dağılımında adaleti sağlayacak bir unsurdur” dedi.

DİĞER FATURALAR İÇİN DE KADEMELENDİRME GETİRİLEBİLİR Mİ?

Şu anda sadece doğal gazla ilgili bir duyum olduğunu belirten Bayram, kademeli olarak elektrik ve diğer faturalar için de destekleme getirilebileceğini söyledi.

YASAL SÜREÇ OLACAK MI?

Düzenlemenin yasal süreci gerektirdiğini belirten Bayram, bunun için uzun bir hazırlık süreci gerektiğini ve Meclis’te kanun taslağı oluşturularak yasalaşacağını ifade etti. Yaz tatiline girmeden önce düzenlemenin yapılmasını beklemediğini belirtti.