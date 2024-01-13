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Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde tır şoförü direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Tır tarlaya uçarken, sürücü olay yerinde vefat etti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Tokat Karayolunda tek taraflı olarak meydana geldi. Sivas istikametinden Tokat istikametine giden Mustafa Akman idaresindeki Ford marka çekici, sürücünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucunda yoldan çıkarak tarlaya girdi. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çekicinin kapılarının açılmaması üzerine camları kırarak sürücüye ulaştı. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, Akman’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.