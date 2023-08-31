Profesör Dr. Demirer, yapılan zamların Merkez Bankasının yılsonu enflasyon beklentisinin de altında kaldığını söyledi.

Yaptığı açıklamada Profesör Dr. Demirer, yapılan maaş zammı eleştirerek, “Bu zamlardan sonra uzman hekim bulmakta zorlanacağız” dedi.

Profesör Dr. Demirer yaptığı açıklamanın devamında, “Memur zam oranları açıklandı. Kamu Görevlileri Hakem Heyeti kararı doğrultusunda kamu görevlilerine 2024 yılı için yüzde 15+10, 2025 yılı için yüzde 6+5 artış yapılacak. Memura kira yardımı ve bayram ikramiyesi de red edildi. Bu zam oranlarıyla özellikle sağlık alanında sürdürülebilir personel politikasının mümkün olmayacağı gibi hekimlerin ve özellikle alanının ustası kalifiye uzman hekimlerin yurt dışına göçü artarak devam edecektir. Yakın zamanda Kalp Damar Cerrahisi, Beyin Cerrahisi ve Göğüs Cerrahisi gibi son derece kritik uzmanlık alanlarında halkımıza hizmet verecek ve bu ameliyatları yapacak uzman hekim kalmayacaktır. Halkımız bu tür cerrahi müdahaleler için başka ülkelere gitmek zorunda kalacaklardır. Acilen tüm hekimlerin, diş hekimlerinin, eczacılarımızın ve sağlık çalışanlarının zorlu çalışma koşullarının düzeltilmesi ve insanca yaşayabilecekleri ekonomik koşulların sağlanması gerekmektedir. İYİ Parti olarak tüm hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza sahip çıkmaya ve onların sesi olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir