Kurulduğu 2019 yılından beri hem Dayılı köyünden olan vatandaşlarımızın, hem de Akdağmadeni ilçe merkez ve köylerinden vatandaşlarımızın katılımı ile festivaller, iftar programları, kermesler ve benzeri sosyal etkinlikler gerçekleştiren, Akdağmadeni ilçesinin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan Dayılı Köyü Dernekleri bu yıl da etkinliklerine Ramazan ayı iftar programı ile başladı.

Toplumun her kesimine hitap etme gayreti ile toplumsal dayanışmayı ve toplumsal barışı hedefleyen dernekler birlik ve beraberlik ruhu ile Ramazan ayını değerlendirme gayreti ile hareket etmektedir. Bundan sonraki yıllarda da ecdadımızdan miras kalan değerlerin yaşatılması, dinimizin bize emrettiği sosyal yardımlaşmayı destekleyen düsturların devam ettirilmesi amaçlarına uygun olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Dernekler Başkanı Nurullah Doğan ve Dernek yöneticileri ile Akdağmadeni Kurum amir ve müdürleri, Sivil toplum kuruluşu yöneticileri, Siyasi Parti yöneticileri, Dayılı Köyü Dernekleri yönetici ve Üyeleri ile Akdağmadeni halkı ve esnaflarının yoğun katılımı ile gerçekleştirilen program Akdağmadeni ilçesinde birçok farklı kesimden insanı bir araya getirerek Ramazan ayının değerlendirilmesine katkı sunmuştur.

Dernekler Başkanımız Nurullah Doğan programa katkı veren, sadece maddi manada değil gönül desteği ile bu güzel günlerin değerlendirilmesine katkı sunan herkese teşekkür ederek bu zor günlerde tüm dernek üyelerinin devletin ve milletin yanında olduğunu ve her şart ve koşulda doğru ve hakkın yanında olacağı mesajını verdi. Haber Merkezi