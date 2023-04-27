Yüksek Seçim Kurulu seçmen bilgi kâğıdı, mahalle muhtarları tarafından dağıtılmaya başlandı. İçerisinde seçmen kimlik bilgileri, seçim tarihi, sandık yeri, sandık numarası, sıra numarası ve kütüğe kayıtlı adresi bulunan kâğıt 7 Mayıs gününe kadar muhtarlıklardan temin edilebilecek.

13.Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalması halinde de seçmen bilgi kâğıtları geçerliliğini koruyacak.

Muhtarlar seçim Kurulundan teslim aldıkları seçmen Kâğıtlarını Sokak Sokak Cadde Cadde tasnif ve düzenlemesini yapıyor.

Yozgat Taşköprü Mahallesi muhtarı Sadettin Doğan, Seçim kurulundan verilen seçmen kağıtlarının tasnifini yaptıktan sonra mahalle sakinlerine vermeye başladıklarına işaret ederek; “Bazen apartman yöneticileri bazen de vatandaşların kendileri geliyor. Netice itibariyle 13 Mayıs saat 17.00’ye kadar seçmen kağıtlarının dağıtımlarını yapacağız. Zaten dağıtılmayan veya ellerine ulaşmayan seçmenler seçim günü dahi bizi bulabilirler. Sandık numaralarını bildireceğiz. Seçmen kağıtlarının birinci görevi sandık numarasının belirlenmesi. Vatandaşlarımız e-devlet üzerinde nerede oy kullanacağının bilgisine ulaşabilirler. Sonuç olarak herkes 14 Mayıs’tan önce sandık numarasını öğrenmiş olacak. ‘Seçmen Bilgi Kağıdı’ kendisine ulaşmayan seçmenler, e-Devlet Kapısı üzerinden nerede oy kullanacaklarını sorgulayabilir, seçmen bilgi kayıtlarının dökümünü alabilirler” ifadelerinin kullandı.

Doğan, “Vatandaşların E-devlet üzerinden alacağı dökümle birlikte mutlaka yanlarında nüfus cüzdanı bulundurmaları gerekiyor. Bizlerde seçim günü seçim mahallinde olacağız. İlçe seçim kurulunun bizlere verdiği listelere mahalle sakinlerimin sandık numaralarını da yazıyorum ki kendilerine yardımcı olabileyim. İçerisinde seçmen kimlik bilgileri, seçim tarihi, sandık yeri, sandık numarası, sıra numarası ve kütüğe kayıtlı adresi bulunan seçim kağıtlarını vatandaşlar bağlı bulundukları muhtarlıklardan 13 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00’ye kadar almaları gerekiyor” diye konuştu. Alpaslan Demir