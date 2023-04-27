AK Parti Yozgat Milletvekili adayı Minar, “5 Bakanlığımızca Yozgat’ımıza 20 milyar TL’yi aşkın yatırım yapıldı. Milletimiz için eser ve çalışmalarımız hızla devam etmekte” dedi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Adayı İskender Minar, AK Parti iktidarı döneminde Yozgat’a yapılan adaletten aile ve sosyal hizmetlere, çalışma ve sosyal güvenlikten çevre ve şehirciliğe ve enerji yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yozgat’ın tarihinde en fazla yatırım ve hizmete milletin partisi olan AK Parti iktidarı döneminde kavuştuğunu belirten İskender Minar, “2002’den bu yana Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Yozgat’ta büyük bir dönüşüm ve gelişim yaşandı. AK Parti iktidarı olarak, Yozgat’ımıza her alanda yatırım yaptık, unutulmaz eserler ortaya koyduk. Milletimiz için eser ve çalışmalarımız çok şükür hızla devam etmekte. Çünkü bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyaseti. AK Parti kadroları tüm kademeleriyle millete hizmetkâr olmak için göreve talip olmuş insanlardır” diye konuştu.

AK Parti Yozgat Milletvekili Adayı İskender Minar, AK Parti iktidarı döneminde Yozgat’a 2002 yılından 2022 yılına kadar adaletten aile ve sosyal hizmetlere, çalışma ve sosyal güvenlikten çevre ve şehirciliğe ve enerji yatırımlarına ilişkin yapılan bazı yatırımlarla ilgili şunları sıraladı:

“Adalet Bakanlığımız tarafından Yozgat’a son 20 yılda adalet projelerine 323 milyon 52 bin TL yatırım yapıldı. UYAP kapsamında yatırım tutarı ise 8,30 milyon TL. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Yozgat’a toplam 3 milyar 279 milyon TL yatırım ve destek sağlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Yozgat’a 1 milyar 434 milyon TL yatırım ve destek sunuldu. 2002’de 85,984 olan aktif sigortalı sayısı 2021 yılının verilerine göre 95,365. İŞKUR aracılığıyla istihdama aracılık edilen kişi sayısı ise son 20 yılda 58,738 kişi.

YOZGAT'A DEV YATIRIMLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Yozgat’a 14 milyar TL yatırım ve destek sağlandı. 7 adet millet bahçesinin yapımı sürüyor. 8,262 adet konut, 12 cami, 7 adet ilköğretim, 12 adet kamu hizmet binası, 26 adet ticaret merkezi, 20 adet su arıtma tesisi, 2 adet hava kalitesi izleme istasyonu milletin hizmetine kazandırıldı. Konut kampanyaları kapsamında 8,262 konutu Yozgat’a inşa ediyoruz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Yozgat’a 1 milyar 467 milyon TL yatırım yapıldı. 8,410 KM’lik elektrik dağıtım hattı, 1,063 KM’lik doğal gaz dağıtım hattı döşendi. Elektrik sektörüne 1,26 milyar, petrol ve doğal gaz sektörüne 180,9 milyon, madencilik sektörüne 22,3 milyon TL’lik madencilik yatırımları yapıldı.

2002’de 8,410 km uzunluğunda olan elektrik dağıtım hattı, 2022 yılında 9,258 km’ye çıkarıldı. 2022’ye kadar elektrik üretim tesislerine 1,47 milyar TL yatırım yapıldı. 20 yıl içerisinde yürütülen maden arama çalışmaları sonucunda Yozgat’ta 311,6 ton Feldspat, 300 bin ton kömür bulundu.”

“Yozgatlı hemşehrilerimize kazandırdığımız eser ve hizmetlere, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla yenisini ekleyeceğiz” diyen AK Parti Yozgat Milletvekili adayı İskender Minar, “Milletin partisi olan AK Parti, 14 Mayıs seçimlerinde de milletimizin güçlü desteğini alarak eser ve hizmet yarışına 2002’den bu yana olduğu gibi dolu dizgin devam edecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı’nı hep birlikte inşa edeceğiz. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yapmak istiyoruz.” Haber Merkezi