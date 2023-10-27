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Uraloğlu, “Cumhuriyetin ilanından bugüne kadar kuruluş yıl dönümlerinde tedavüle sunulmuş olan pulların görsellerinden oluşan kitapçığın bulunduğu portföy, bir asra damgasını vuracak. “Pullarda, bakanlığımız tarafından hayata geçirilen Marmaray, Avrasya Tüneli, Çaml Kulesi, Çanakkale köprüsü, Hızlı tren gibi mega projeler de yer alacak” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT tarafından Cumhuriyetin ilanının 100’üncü yıl dönümüne özel olarak tasarlanan, ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüzüncü Yılı Pulu’ ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Ülke tarihi açısından yaşanan önemli gün ve olayların PTT tarafından yıllara sâri basılan pullara yansıdığını kaydeden Uraloğlu, “PTT, 1923 yılından itibaren posta hizmetlerini oldukça modernleştirmiş ve kendi posta pullarını ustaca tasarlayarak tedavüle sunmayı başarmıştır. Posta pulları baskı teknolojilerinin gelişimiyle birlikte, görsel açıdan zengin bir hale getirilmeye çalışılmakta, yıllardır vatandaşlarımızın sevgi ve hasret dolu mektuplarının üzerinde yer almaktadır” dedi.

Uraloğlu, özel tasarlanmış pullara ilişkin şu bilgileri paylaştı:“PTT tarafından Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel olarak tasarlanan 7 bin 500 adet “Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüzüncü Yılı” temalı Seri Numaralı Blok Anma Pulu ile 100 bin adet “Türkiye Yüzyılı” temalı Blok Anma Pulu ve bu pula bağlı İlkgün zarfının ve Cumhuriyetin ilanından bugüne kadar kuruluş yıl dönümlerinde tedavüle sunulmuş olan pulların görsellerinden oluşan kitapçığın bulunduğu portföy, bir asra damgasını vuracak” dedi.

29 EKİM’DE TEDAVÜLE ÇIKACAK

Cumhuriyetin ilanının belirli yıl dönümlerinde özel olarak tasarlanan pulların, Ankara’da bulunan PTT Müzesi’nde sergilendiğini ifade eden Uraloğlu, “PTT tarafından basılan pullar, vatandaşlarımızın özenle yazılmış mektuplarında yer almasının yanı sıra, basıldığı dönemin önemli olay ve gelişmelerini de gelecek nesillere aktaran tarihi bir belge niteliği de taşımaktadır. 29 Ekim’de Cumhuriyetimizin ilanının 100’üncü yılına özel tasarlanan Yüzüncü Yıl pullarımızı da müze koleksiyonumuza ekleyerek, vatandaşlarımızın ilgisine sunacağız” dedi.

PULLARDA HAYATA GEÇİRİLEN MEGA PROJELER DE YER ALIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilen birçok projenin de PTT tarafından basılan pullara konu olduğuna değinen Uraloğlu, “PTT tarafından basılan pullarda, Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen Marmaray, Avrasya Tüneli, Çamlıca Kulesi, Çanakkale köprüsü, Hızlı tren gibi mega projeler de yer alıyor. Bakanlığımızın başarılı çalışmaları, PTT tarafından basılan pulların üzerinde yer alarak gelecek nesillere aktarılması sağlanıyor ve unutulmaz bir hatıra olarak PTT Müzemizde sergileniyor. Vatandaşlarımız için aşk ve şevkle çalışmaya, pullara konu olacak unutulmaz projelere imza atmaya ve 21 yıldır yaptığımız eser ve hizmet siyasetine devam edeceğiz” dedi.

29 Ekim’de tedavüle sunulacak bu özel pullar, aynı zamanda Türkiye’nin de üye olduğu 192 ülkenin yer aldığı Evrensel Posta Birliği aracılığıyla üye ülkeler ülkeler, kendi müzelerinde sergileyebilecekler. (Haber Merkezi)