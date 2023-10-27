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Ekipler tarafından suç ve suçluluğun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 16-26 Ekim 2023 tarihleri arasında çeşitle suçlarda bulunan şahıslara operasyon düzenledi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Hakkında “Borçlunun Ödeme Şartını İhlali” suçundan “3 Ay” kesinleşmiş cezası ile aranan (H.İ.B.) isimli şahıs Yerköy ilçesinde,“Eşine Karşı Basit Yaralama” suçundan “3 Ay” kesinleşmiş cezası ile aranan (İ.E.) isimli şahıs Merkez’de, “Nafaka Hükümlerine Uymamak” suçundan “6 Ay” kesinleşmiş cezası ile aranan (İ.C.) isimli şahıs Merkez’de, “Güveni Kötüye Kullanma” suçundan “8 Ay” kesinleşmiş cezası ile aranan (M.L.) isimli şahıs Sorgun ilçesinde,“Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme” ve “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış olan Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan “2 Yıl 5 Ay 20 Gün” kesinleşmiş cezası ile aranan (Ü.G.) isimli şahıs Merkez’de, “Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan “2 Yıl 6 Ay” kesinleşmiş hapis cezası ile aranan (M.S.Ş.) isimli şahıs Boğazlıyan ilçesinde,“Esrar elde etmek için kenevir ekimi” suçundan “4 Yıl” kesinleşmiş cezası ile aranan (U.C.) isimli şahıs Çekerek ilçesinde,“Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ/PDY)” suçundan “6 Yıl 3 Ay” kesinleşmiş cezası ile aranan (T.D.) isimli şahıs Sorgun ilçesinde yakalandı. Yakalanan (8) şahıs hakkında adli işlemlerin tamamlanmasını müteakip tutuklanarak Cezaevlerine konuldu.Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak Adli Makamlarca aranan şahısların yakalanmasına yönelik mücadele kararlılıkla devam edecek” ifadelerine yer verildi. (Alpaslan Demir)