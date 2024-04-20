Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde çocukların beceri gelişimlerini arttırmak amacıyla ebru sanatı etkinliği düzenlendi.

Öğretmen Turgut Yılmaz İlkokulu Yaşam ve Beceri Atölyesi'nde düzenlenen Ebru Sanatı etkinliğine çocuklar ilgi gösterdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin de katılım sağladığı etkinlikte çocuklar öğrenirken keyifli anlar da yaşadı. Öğrencilerin fen ve sanatı bütünleştirmeleri amacıyla yapılan etkinlikle ilgili bilgilendirme yapan Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sağlam; "Öğrencilerin her anlamda çeşitli kazanımlar elde etmesine imkan sağlayan Öğretmen Turgut Yılmaz İlkokulu öğretmen ve idarecilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Kaynak: İHA