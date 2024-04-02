Çankırı’nın Bayramören ilçesinde çıkan yangında, bir çiftçinin krediyle aldığı 21 kurbanlık büyükbaş hayvan telef oldu.

Olay, Çankırı’nın Bayramören ilçesine bağlı Akgüney köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvancılıkla uğraşan Nizamettin Karahan’ın çiftliğinde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm çiftliği sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin uzun uğraşları neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, çiftçinin banka kredisiyle aldığı 21 adet kurbanlık büyükbaş hayvan telef oldu.

Yangında 1 traktör küle dönerken, çiftlikte de büyük çapta maddi hasar meydana geldi.