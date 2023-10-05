Yozgat'ta çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.



Yozgat’ta biri kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve nitelikli cinsel istismar suçlarından diğeri ise trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan haklarında hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ve 12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçu olmak üzere toplam iki ayrı suçtan 19 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası ile aranan İ.A.’yı Şefaatli ilçesinde, hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 5 ay hapis cezası ile aranan Ö.D. ise il merkezi Çalatlı köyü mevkiinde düzenlenen operasyonla yakaladı.

Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.