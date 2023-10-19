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Okul ziyaretleri kapsamında Kaymakam Bozkır, Osman Durmaz Fen Lisesi, Çekerek Bilim Sanat Merkezi ve Şehit Mustafa Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti. Ziyarette Bozkır’a, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan eşlik etti.

Okullarda incelemelerde bulunan Bozkır, fiziki durumlarını yerinde inceleyerek idareci ve öğretmenlerle eğitime dair sohbet gerçekleştirdi.

Öğrencilerle bir araya gelen Bozkır, ikinci dönemde okul ziyaretlerini sürdüreceğini belirtti. (Haber Merkezi)