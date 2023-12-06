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Koleksiyoncular, 24 Haziran 2018 tarihinde Darphane tarafından basılan özel bir hatıra olarak piyasaya sürülen 1 Türk Lirası madeni paraların peşine düştü. Cüzdanlarınızı kontrol edin, çünkü koleksiyoncular özellikle Darphane tarafından özel günler ve kişisel anmalar için basılan paraları toplamaya ilgi gösteriyor.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, milli ve milletlerarası önemli tarihler, bilimsel olaylar, kültürel etkinlikler ve sanat olayları ile birlikte muhtelif alanlarda ün kazanmış Türk büyüklerini anmak amacıyla madeni hatıra paralar basmaktadır. Bu özel paralar, çeşitli sebeplerle ve vesilelerle toplum tarafından değerli bulunmaktadır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin ardından Darphane tarafından özel olarak basılan 1 Türk Lirası madeni paranın değeri altın fiyatlarını aşarak dikkat çekti. Bu özel para, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama törenine özel olarak basılan 50 bin kopya ile sınırlı olması nedeniyle koleksiyoncular arasında büyük ilgi uyandırdı.

Koleksiyoncular, özel basılan bu nadir 1 lirayı elde etmek için rekabet halinde ve rekor fiyatlar ödemeye hazır bir şekilde bulunuyorlar. İkinci el satış sitelerinde bu özel paraya talep yüksek, 8 bin 499 lira gibi dikkat çekici bir fiyat etiketi konulmuş durumda.