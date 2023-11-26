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Akdağmadeni İlçesinde gece geç saatlerde başlayan ve gün boyu etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına belirli noktalarda maddi zarara yol açtı.

Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Çatı uçması olaylarının meydana geldiği ilçede vatandaşların canına zarar gelmemesi tek tesellidir” dedi.

Başkan Yalçın, “Vatandaşların bu süre zarfında dikkatli olmaları ve karşılaştıkları olumsuz durumlarda belediyemize ulaşarak bilgi vermelerini önemle duyuruyoruz. Tüm halkımıza geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.