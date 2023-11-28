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Çankırı’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 28 şahıs ile 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde aranan şahıslara yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 28 şahıs ve 7 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan aramalarda ise 1 gram narkotik madde, 3 adet tabanca, 2 adet tüfek, 2 adet bıçak ve 57 adet fişek ele geçirildi. Trafik denetimlerinde de 46 araç trafikten men edilirken, 740 araç sürücüsüne 1 milyon 6 bin 552 TL cezai işlem uygulandı.