Tokat’ta cam silerken 3’üncü kattan düşen genç kız hayatını kaybetti.

Olay, Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Fatih Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın 3’üncü katın camlarını silen Melike Demir (20) dengesini kaybederek aşağı düştü. Yerde hareketsiz yatan kızı gören vatandaşlar, 112 Acil Durum Çağrı Merkezine haber verdi. Demir, olay yerine gelen ambulans ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Demir doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.