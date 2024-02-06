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Tokat’ta bir arıcının bahçesine giren çakallar arı kovanlarında bulunan balları yiyerek içinde bulunan arıları telef etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Tokat’ın Niksar ilçesinde aç kalan çakallar doğada yiyecek bulamayınca yerleşim yerlerine kadar indi. Tokat’ın Niksar ilçesinde önceki aylarda arıcıların korkulu rüyası olan ve bal peteklerine dadanan ayıların yerini bu kez de çakallar aldı. Ayılardan sonra çakallarda bal yemeye başladı. Niksar’a bağlı Hüseyingazi köyünde bir çiftlikteki bal peteklerine yaklaşan çakalların balları yeme anı çiftliğin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, ayılardan sonra çakallar da bal yemenin keyfine varmış oldu.