İlçede Yazır ve Güldarpı mahallelerinde yaklaşık 80 mevsimlik işçinin kaldığı çadırların bir kısmını sağanak dolayısıyla su bastı.

Durumun bildirilmesi üzerine Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın talimatıyla harekete geçen ekipler, işçileri Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin spor salonuna sevk etti.

İşçiler ve çocukları spor salonunda ihtiyaçları giderildikten sonra bir süreliğine konaklamaları amacıyla Çubuk KYK öğrenci yurduna gönderildi.

Demirbaş, iki ayrı noktada çadırlarını su basan işçilere geçici konaklama imkanı sağlandığını belirterek şöyle dedi:

"Yağışlar nedeniyle iki mahallemizde bulunan işçilerimizin çadırlarına su baskınları oldu. Alınan ihbar nedeniyle ekiplerimiz hemen olay yerlerine intikal ederek çalışma yaptı. Buradaki vatandaşlarımızı tahliye etmek için olay yerlerine otobüslerimizi gönderdik. Gerekli yerlerle de görüşerek geçici süreliğine konaklamaları için yurtları ayarladık."

İşçi Yusuf Demir de Demirbaş'ın kendilerine yardım için geldiğini ifade ederek, "Başkanımızdan Allah razı olsun. Bize yardım için seferber oldu." diye konuştu. AA