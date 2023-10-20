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KOSGEB, yeni bir istihdam fırsatı sunarak sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını açıkladı. İşte detaylar:

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), 8 sözleşmeli bilişim personeli alımı için duyuru yaptı.

Başvurular, ilgili bölümlerden mezun olan adaylardan kabul edilecek.

Başkanlık, adayların sözlü sınav başarı sırasına göre yerleştirme yaparak personel alımını gerçekleştirecek.

Başvurular, 18 Ekim 2023 ile 17 Kasım 2023 tarihleri arasında Kariyer Kamu İşe Alım platformu ve KOSGEB'in resmi internet sitesi olan www.kosgeb.gov.tr üzerinden yayımlanacak.

Adaylar, başvurularını 6 Kasım 2023 ile 17 Kasım 2023 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar e-Devlet üzerinden KOSGEB - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirebilirler.