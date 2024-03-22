Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kronik hastalara yönelik yeni bir destek programı başlattı. Artık belge getiren herkes, aylık düzenli bir maaş almaya hak kazanacak.

Bu özel maddi destek programı, kronik hastalıklarla mücadele eden bireyleri desteklemeyi hedefliyor. Özellikle tüberküloz veya SSPE gibi kronik hastalıklara sahip olanlar, bu programa başvurarak sosyal ve ekonomik zorluklarından kurtulabilecekler.

Program kapsamında, gelir şartı aranmaksızın sağlanacak olan aylık 5.100 TL nakit yardım, hastaların yaşam kalitesini artırmayı ve maddi zorluklarını hafifletmeyi amaçlıyor. Bu destek, hastalara düzenli bir gelir kaynağı sağlayarak hayatlarını daha kolay sürdürmelerine yardımcı olacak.

Başvuru süreci, Aile Bakanlığı'na yapılan başvurularla başlayacak. Başvurular sırasında hastaların sağlık durumu detaylı bir şekilde incelenecek ve yardımın verilip verilmeyeceğine karar verilecek.

Ayrıca, bu destek programı 2024 yılında memur maaşlarındaki beklenen yüzde 50'lik artışla paralel olarak yükseltilecek. Bu, kronik hastalara yönelik maddi desteğin sürekli olarak artırılmasını sağlayacak önemli bir adım olacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu sağladığı maddi destek, kronik hastalıkları olan vatandaşlara ekonomik rahatlama sağlayarak hayatlarını sürdürmelerine katkıda bulunacak. Bu program, sosyal sorumluluk anlayışının bir yansıması olarak, kronik hastalara umut ve destek olma misyonunu sürdürüyor.