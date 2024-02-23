Boğazlıyan İlçe Müftülüğü tarafından "Cami Gençlik Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Merkez Çarşı Cami'nde gerçekleştirilen etkinlikte, ilçe vaizi Murat Tekin, "güzel ahlak" konusunda katılımcılarla sohbet etti.

Boğazlıyan Müftüsü Atıf Akşit de gençlere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Akşit, gençlerin cami ve dini faaliyetlere katılımının toplumsal ve manevi yönden önemli olduğunu belirterek, "Bu etkinlikler, manevi ve sosyal değerlerin güçlenmesinin yanı sıra gençler arasında dayanışma ve paylaşımın da artmasına olanak sağlıyor. Gençler arasında dostluk ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.