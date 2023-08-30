31 Ağustos Perşembe gününden itibaren benzin fiyatlarında değişim yaşanacak.

Benzindeki fiyat artışı değişimi sürüyor. İşte merak edilen indirim haberi…

31 Ağustos Perşembe gününden itibaren benzin fiyatında 97 kuruş indirim olacak.

Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Ancak, benzin kullanıcıları yakıt masraflarında bir rahatlama yaşayacaklar.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken, gümrüksüz rafineri fiyatına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı belirleniyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru dikkate alınarak belirli bir fiyat değişim farkı hesaplanıyor ve gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı bu temelde oluşturuluyor.

Bu indirim, benzin tüketenler için memnuniyet verici bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor ve yakıt maliyetlerini düşüren bir etki yaratıyor. Özellikle araç sahipleri için önemli bir tasarruf fırsatı sunuyor. Haber Merkezi