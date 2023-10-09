İlim obam çorak idi
Gurbet ele attı beni.
Birkaç kuruş menfaate
Sevdiklerim sattı beni.
Çaresi bulunmaz dertler
Kendini bilmeyen fertler
Mert bildiğim Koçyiğitler
Namert çıktı yıktı beni.
Koynumda ki yatan karım
Namusum şerefim arım
Uğruna öldüğüm yârim
Kaprisleri sıktı beni.
Ah şu benim kara bahtım
Elimde beslenen atım
Kapımda yal yiyen itim
Nankör çıktı kaptı beni.
Ozan Yüksel işte halim
Kime uzattıysam elim
Nemrut gibi çıktı zalim
Ateşlere attı beni.
‘’Biz bu millet için yandık kül olduk millette o küllerin üstünde ağnadı.’’
Dayılı Köyünden: Deli Paşa.