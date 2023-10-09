İlim obam çorak idi

Gurbet ele attı beni.

Birkaç kuruş menfaate

Sevdiklerim sattı beni.

Çaresi bulunmaz dertler

Kendini bilmeyen fertler

Mert bildiğim Koçyiğitler

Namert çıktı yıktı beni.



Koynumda ki yatan karım

Namusum şerefim arım

Uğruna öldüğüm yârim

Kaprisleri sıktı beni.

Ah şu benim kara bahtım

Elimde beslenen atım

Kapımda yal yiyen itim

Nankör çıktı kaptı beni.

Ozan Yüksel işte halim

Kime uzattıysam elim

Nemrut gibi çıktı zalim

Ateşlere attı beni.

‘’Biz bu millet için yandık kül olduk millette o küllerin üstünde ağnadı.’’

Dayılı Köyünden: Deli Paşa.