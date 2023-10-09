Efkâr bastı gecemi kastın mı ey felek

Eller neşe saçarken hüzün yakar gönlümü

Yar sılada ben burada giyeriz siyah yelek

Ateşinden sakınsam közün yakar gönlümü

Yar dağlara bakarak çeker yürek sancısı

Hasret seyyah misali vuslat sevda hancısı

Sinem mabet yeridir kalbim onun çancısı

Sayfa sayfa kitapsın cüzün yakar gönlümü

Mahzun bakma yüzüme ferah ol sen üzülme

Bitmez derdim var diye kara giyip süzülme

Sen bilinmez muamma sırsın sakın çözülme

Zeytin gibi kapkara gözün yakar gönlümü

Kirpiklerin nem kapar yaş ıslatır ben ağlar

Solgun beniz burkulur can ıslanır ten ağlar

Ben ağlarsam nur tanem içimdeki sen ağlar

Güneşimdir cemalin yüzün yakar gönlümü

Bir çift candan kelama divaneyim deliyim

Bozkırlarda gül kokan bir sevdanın yeliyim

Aciz kalmış bir kulum ne ermiş ne veliyim

Unutmadım unutmam sızın yakar gönlümü