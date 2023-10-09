Efkâr bastı gecemi kastın mı ey felek
Eller neşe saçarken hüzün yakar gönlümü
Yar sılada ben burada giyeriz siyah yelek
Ateşinden sakınsam közün yakar gönlümü
Yar dağlara bakarak çeker yürek sancısı
Hasret seyyah misali vuslat sevda hancısı
Sinem mabet yeridir kalbim onun çancısı
Sayfa sayfa kitapsın cüzün yakar gönlümü
Mahzun bakma yüzüme ferah ol sen üzülme
Bitmez derdim var diye kara giyip süzülme
Sen bilinmez muamma sırsın sakın çözülme
Zeytin gibi kapkara gözün yakar gönlümü
Kirpiklerin nem kapar yaş ıslatır ben ağlar
Solgun beniz burkulur can ıslanır ten ağlar
Ben ağlarsam nur tanem içimdeki sen ağlar
Güneşimdir cemalin yüzün yakar gönlümü
Bir çift candan kelama divaneyim deliyim
Bozkırlarda gül kokan bir sevdanın yeliyim
Aciz kalmış bir kulum ne ermiş ne veliyim
Unutmadım unutmam sızın yakar gönlümü