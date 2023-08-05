Hacamat ve Akupunktur tedavisine İlçe halkı yoğun ilgi gösterdiği bildirildi.

Yerköy Devle Hastanesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada,” Hacamat Arapça kökenli bir kelimedir, kelime anlamı ise emmek anlamına gelir. Kelimenin anlamı doğrultusunda kullanılan hacamat, kanda bulunan toksinleri emen ve bu yol ile vücuttan atan, kan dolaşımının hızlanmasını sağlayan, kılcal damarlarda bulunan kirli kan ve kan damarlarındaki tıkanmaların giderilmesi için kullanılan bir uygulamadır. Hacamat uygulaması, hastanın vücudunun belli başlı bölgelerine kupalar yerleştirilerek, bazı hacamat uygulamalarında küçük kesiler yapılarak yapılır. Genel olarak sırt, kafa, omuz bölgelerine uygulanmaktadır. Deri üzerinde yapılan küçük kesiler ile negatif basınç uygulaması düzeneği yardımıyla kanın emilmesi hedeflenir. Aynı teknik kullanılarak fakat kesi yapılmadan gerçekleştirilen negatif basınç uygulaması da söz konusudur. 20’nci yüzyıla gelindiği dönemlerde modern tıbbın gelişmesi ile birlikte ilaç tedavisine ağırlık verilmesinden dolayı hacamat daha az uygulanmaya başlanmıştır. Günümüzde ise tamamlayıcı ve geleneksel tıbbın daha fazla tercih edilmesi ile birlikte daha fazla araştırılan ve uygulanması daha sıklaşan bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Yetkililer hacamat uygulama yöntemlerini şu şekilde anlattı: Eski dönemlerden beri uygulanan hacamat tedavisi esnasında kupa veya bardakların kullanımı söz konusudur. Hacamat alternatif tıp uygulamasında kullanılan bardaklar şunlardan oluşabilir. Bambu, Cam, Çömlek, Silikon. Çin tedavi yöntemlerinde kullanılan hacamat uygulamasında ilk işlem olarak tedavi edilecek alana kesiler atılır, hemen akabinde ise negatif basınç düzeneğe sahip olan kupalar yerleştirilir ve bu uygulama türüne yaş hacamat uygulaması adı verilir. Arap toplumu uyguladığı hacamat işleminde ise, öncelik olarak kupalar kişinin ağrı hissettiği alana yerleştirilir. Negatif basınç düzeneğinin yardımı ile derinin kabarması sağlanır, yaklaşık 5 dakikanın ardından kupalar alınarak uygulama yapılan alana kesiler atılır, kesilerin ardından tekrar yerleştirilen kupaların yardımı ile negatif basınç yardımı ile sıvının dışarı atılması sağlanmaktadır.

HACAMAT NE ZAMAN YAPILIR?

İslami geleneklere göre hacamat tedavi yöntemi Hz. Peygamber (S.A.V.)’in bir geleneği olarak kabul edilir. Hacamat tedavisi genel iyilik hali için ve bazı özel durumların tedavi edilmesi için önerilir. Bu gibi özel durumlar için uygulanan hacamat tedavi uygulamasının özel bir günü ve zamanı yoktur. Gerekli olduğu durum ve zamanlarda uygulanabilmektedir. Yalnız genel iyilik hali için uygulanacak olan hacamat hicri ayın ikinci yarısındaki üç tekli günde uygulanması uygundur. Aynı zamanda ayın ikinci yarısındaki tekli günler de yaptırılması da uygundur. Tedavi amaçlı ve toksik maddelerin vücuttan atılması amacı ile uygulanan hacamat alternatif tıp uygulaması için belirli günler yoktur. Yani hacamat uygulamasını yapacak olan hekim tarafından uygun görülen, hastalığı sebebi ile müracaat kişilerin durumlarına göre hemen tedavi planlaması yapılarak uygulanmalıdır. Hacamat tedavi uygulamasından önce oruç tutmaya, diyet yapmaya ya da kan sulandırıcı özelliği olan ilaç hariç, ilaçların kesilmesine gerek yoktur. Alpaslan Demir