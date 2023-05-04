Belediye Meclis Salonunda düzenlenen toplantı Yozgat Belediye Başkan Vekili Ahmet Topuz başkanlığında, belediye meclis üyelerinin katılımıyla yapıldı.

MADDELER KONUŞULDU

Toplantıda konuşulan maddeler meclis üyelerinin oyları ile karara bağlandı.

Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılan Olan Mayıs Ayı Olağan Meclis toplantısının gündem maddeleri ise şu şekilde; 2022 Mali Yılı Kesin Hesabının Görüşülmesi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliğinin Görüşülmesi, Afet İşleri Müdürlüğü Kurulmasının Görüşülmesi, İmar Tadilatlarının Görüşülmesi.

AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULACAK

Toplantıda 2022 Mali Yılı Kesin Hesabının Görüşülmesi maddesi komisyona havale edildi.

Ekipman ve araç yetersizliği nedeniyle başka birime havale edilmesi talep edilen İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliğinin Görüşülmesi maddesi ise Yozgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne devredildi.

Afet İşleri Müdürlüğü Kurulması maddesi de görüşülerek karara bağlandı. Belediye Meclis Üyelerinin oyları ile kabul edilen madde ile Afet İşleri Müdürlüğü kurulacak. Toplantıda son olarak ise İmar tadilatları konuşuldu. Melike Aslı Arslan