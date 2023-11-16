Tahmini Okuma Süresi: dakika

Belediye ekipleri tarafından devam eden yol çalışmalarını, Belediye Başkanı Ahmet Öçal yerinde inceledi.

Vatandaşların daha rahat ulaşım sağlamaları için çalışmalarını devam ettiren belediye ekipleri, kilit parke taşı döşeme ve bordür döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

Konuyla alakalı açıklama yapan Belediye Başkanı Ahmet Öçal, “Parke taşı döşeme çalışmalarımızla stabilize yol çalışmalarımızı birleştirip modern yollara kavuşacağız. İlçemize eksiksiz hizmet sunabilmek için birçok mahallede ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hizmet Belediyeciliği anlayışı ile çıkmış olduğumuz yolda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için tüm birimlerimiz özveriyle çalışmaktadır. Şu anda ilçemizde mahallelerin birçok yerinde ekiplerimiz bir yandan parke döşeme ve diğer bir yandan da stabilize yol çalışması gerçekleştiriyor. İlçemizde kilit parke taşı döşeme çalışmalarımız devam ediyor. Tüm bu çalışmalar daha güzel, daha yaşanılabilir bir Saraykent için” dedi.