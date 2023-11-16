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CZN Burak olarak bilinen fenomen işletmeci Muhammed Burak Özdemir ve babası İsmail Özdemir, İstanbul'da 'Kentsel Sit Alanı' içinde izinsiz inşaat yapmakla suçlanarak 5 yıla kadar hapisle yargılanmaya devam ediyor. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Muhammed Burak Özdemir ve avukatları hazır bulundu.

Muhammed Burak Özdemir, savunmasında, "Babam konuyla ilgileniyordu. Bana tadilata geçildiğini, tüm izinleri aldığını söylemiştir. Benim tadilata ilişkin herhangi bir eylemim yoktur. Babamın Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan izin alıp almadığını bilmiyorum, bana gerekli izinleri aldığını söylemişti. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı isterim" dedi. Mahkemede, Muhammed Burak Özdemir'in avukatı da müvekkilinin taşınmazla ilgili herhangi bir eylemi olmadığını belirterek beraat talep etti.

Sanık İsmail Özdemir'in avukatı ise müvekkilinin belediyeden izinlerini aldığını, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan herhangi bir yanıt alınmadığını ve tadilat yapıldıktan sonra kurulun karar aldığını söyleyerek beraat talep etti. Mahkeme, eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Özdemir, duruşma sonrasında yaptığı açıklamada, "Bizim restoranın inşaatıyla ilgili ifademizi verdik. Restoranda oturan yan tarafındaki bina, şikayet etmiş inşaat yapılmış diye, ama onarım yapılmış sadece. İfademizi verdik, gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

İddianameye göre, izinsiz inşaat faaliyeti yapıldığına dair ihbar üzerine başlatılan soruşturmada, yapılan incelemede söz konusu yapının inşaat halinde olduğu ve henüz tamamlanmadığı belirlendi. İddianamede ayrıca, kentsel sit alanında bulunan taşınmazda Kurul izni alınmadan yapılan uygulamalara dair suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmada, Muhammed Burak Özdemir ve İsmail Özdemir'in "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan 2 ila 5 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.